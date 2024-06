POL-HB: Nr.: 0351--Polizeieinsatz in Gröpelingen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Güstrower Straße Zeit: 15.06.24, 02.50 Uhr

In der Nacht zu Samstag wurde die Polizei zu einem Einsatz nach Gröpelingen gerufen. Dort traf sie auf einen 49-Jährigen mit einer Schussverletzung. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und operiert. Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei wurde gegen 3 Uhr in die Güstrower Straße gerufen. Zeugen hatten dort einen Mann mit einer Beinverletzung beobachtet. Beim Eintreffen alarmierter Einsatzkräfte fanden sie einen 49-Jährigen mit einer Schussverletzung vor. Nach einer medizinischen Erstversorgung seiner Wunde wurde er in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert. In der Nähe konnte unter anderem eine Schusswaffe und Munition in einem Gebüsch gefunden und als Beweismittel sichergestellt werden. Die Hintergründe der Verletzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Hinweisgeber melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

