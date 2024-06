Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0347 --Zeugen gesucht nach Raub auf 63-Jährigen--

Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Contrescarpe Zeit: 13.06.2024, 23:00 Uhr

Am Donnerstag raubte ein Unbekannter einen 63-jährigen Mann in der Bahnhofsvorstadt aus und verletzte ihn dabei schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 63-Jährige machte gegen 23 Uhr einen kleinen Spaziergang in der Straße Contrescarpe, als der Unbekannte von hinten mit voller Wucht an dem Gurt der Umhängetasche riss. Der Mann stürzte dabei zu Boden und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Der Angreifer flüchtete samt Tasche und Geldbörse in Richtung Wallanlagen. Der 63 Jahre alte Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde festgestellt, dass er sich eine Fraktur zugezogen hat.

Die Polizei fragt: "Wer hat zur Tatzeit im Bereich Auf der Brake und Contrescarpe verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Der Täter soll circa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er war dunkel gekleidet und trug eine Mütze. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

