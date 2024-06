Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0345 --Farbschmierereien an Beratungszentrum--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Ostertor, Theodor-Körner-Straße Zeit: 12.06.2024

Unbekannte beschmierten in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch im Ortsteil Ostertor eine Eingangstür eines Beratungszentrums. Die Polizei sucht Zeugen.

Einsatzkräfte erhielten am Mittwochnachmittag Kenntnis von mehreren Farbschmierereien an der Eingangstür eines Beratungszentrums in der Theodor-Körner-Straße. Unbekannte sprühten mit roter Farbe unter anderem "NSDAP" sowie "SS" an die Tür. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass die Farbe bereits entfernt worden war.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

