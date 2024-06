POL-HB: Nr.: 0342 --Schmierereien an Polizeistation

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Schwaneweder Straße Zeit: 11.06.2024, 18:45 Uhr Am Dienstagabend raubte ein unbekannter Mann Bargeld aus einem Supermarkt in Blumenthal. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 18:45 Uhr wollte die 22 Jahre alte Mitarbeiterin des Marktes in der Schwaneweder Straße gerade ihre Kasse schließen und hatte dazu die Lade mit dem Bargeld entnommen. Der Unbekannte sprach ...

mehr