Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0339 --Unbekannte sprengen Fahrscheinautomat--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Kreinsloger Zeit: 11.06.2024, 23:40 Uhr

Am späten Dienstagabend sprengten Unbekannte einen Fahrscheinautomaten im Ortsteil Lüssum-Bockhorn. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:40 Uhr weckte ein lauter Knall in der Straße Kreinsloger mehrere Anwohner. Sie sahen anschließend Rauch aus dem Fahrscheinautomaten an der Bahnhaltestelle. Zudem konnten sie beobachten, wie zwei Verdächtige in Richtung Lüssumer Kamp flüchteten. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden den Automaten stark beschädigt vor. Durch Spezialisten von der Bundespolizei wurde festgestellt, dass dieser durch einen mutmaßlich illegalen Böller gesprengt wurde. Geld erbeuteten die Täter nicht.

Das Duo soll ungefähr 16 Jahre alt sein. Einer der beiden trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas mit weißen Streifen und schwarze Handschuhe. Sein Komplize soll dicker sein. Er trug eine schwarze Jacke, einen weißen Kapuzenpullover und eine graue Hose.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat am späten Dienstagabend im Bereich der Bahnhaltestelle Kreinsloger verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell