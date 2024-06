Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0341 --Paketbote mit Messer bedroht--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Hilversumer Straße Zeit: 11.06.2024, 15:40 Uhr

Am Dienstagnachmittag wurde ein 40 Jahre alter Mann im Ortsteil Sodenmatt bedroht, dabei kam auch ein Messer zum Einsatz. Die Polizisten konnten einen 33-jährigen Tatverdächtigen ermitteln.

Gegen 15:40 Uhr machte der Paketbote in der Hilversumer Straße eine Pause, als ein Mann auf ihn zukam. Er forderte den 40-Jährigen auf, ein für ihn bestimmtes Paket zu übergeben. Als er erklärte, dass er sein Paket nicht habe, zückte der Tatverdächtige ein Messer und bedrohte ihn damit. Ein Zeuge hörte den Streit und sah, wie der Mann in einem nahegelegenen Wohnhaus verschwand. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten kurze Zeit später den 33-jährigen Tatverdächtigen, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, in einer Wohnung und nahmen ihn vorläufig fest.

Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Nötigung gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell