POL-PPRP: Aktueller Brand

Ludwigshafen (ots) - Als der Hund einer 24-Jährigen am Montagabend, 12.02.2024, gegen 19:30 Uhr, in ihrer Wohnung in der Georg-Ludwig-Krebs-Straße unvermittelt zu bellen begann, wurde die junge Frau hellhörig. Die begab sich in die Erdgeschosswohnung ihrer Eltern und musste dort tatsächlich feststellen, dass Unbekannte durch ein Fenster eingebrochen waren. Ersten Einschätzungen zufolge war es den Tätern jedoch nicht ...

