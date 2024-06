Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0340 --Supermarkt ausgeraubt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Schwaneweder Straße Zeit: 11.06.2024, 18:45 Uhr

Am Dienstagabend raubte ein unbekannter Mann Bargeld aus einem Supermarkt in Blumenthal. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18:45 Uhr wollte die 22 Jahre alte Mitarbeiterin des Marktes in der Schwaneweder Straße gerade ihre Kasse schließen und hatte dazu die Lade mit dem Bargeld entnommen. Der Unbekannte sprach sie zunächst an, entriss ihr dann aber unvermittelt die Geldkassette und rannte davon. Eine Kundin versuchte noch, ihn an seiner umgehängten schwarzen Sporttasche festzuhalten. Er riss sich los und flüchtete in Richtung der Straße "An de Deelen". Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ, etwas später fanden Einsatzkräfte eine schwarze Sporttasche in der Lehmhorster Straße.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 185 cm groß, schlank und ca. 25 Jahre alt. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein und hatte kurze, schwarze Haare und einen längeren Bart. Die sichergestellte Tasche in der Lehmhorster Straße war schwarz mit einem weißen "Nike"-Schriftzug und einem roten Logo von "Nike".

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und fragt, wer in der Schwaneweder Straße, der Straße An de Deelen oder der Lehmhorster Straße Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell