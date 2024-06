POL-HB: Nr.: 0344 --Erneut erfolgreiche Kontrollen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte/ Östliche Vorstadt, OT Bahnhofsvorstadt/ Steintor Zeit: 12.06.2024, 16:00 Uhr bis 23:30 Uhr

Gemeinsam mit dem Zoll, dem Ordnungsamt und dem Finanzamt führte die Polizei Bremen am Mittwoch im Bahnhofsumfeld und der Östlichen Vorstadt Kontrollen durch. Dabei wurden auch Lokale, Kioske und Imbisse überprüft und gegen den Drogenhandel und die Straßenkriminalität vorgegangen.

Von etwa 16:00 Uhr bis 23:30 Uhr standen unter anderem 12 Lokalitäten in der Bahnhofsvorstadt und im Steintor im Fokus der Einsatzkräfte. Gleichzeitig waren zivile und uniformierte Polizisten in den Stadtteilen unterwegs, um gegen Drogenhandel und Straßenkriminalität vorzugehen. Insgesamt wurden 41 Personen kontrolliert, diverse Verkaufseinheiten Cannabis, Kokain und Ecstasy beschlagnahmt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

In einer Shisha-Bar wurden aufgrund von Steuerschulden durch Mitarbeiter des Finanzamtes Wertgegenstände, wie Automaten im Wert von über 25.000 Euro gepfändet. In einer Bar wurden mutmaßliches Diebesgut und Hehlerware gefunden, die Einsatzkräfte fertigten entsprechende Strafanzeigen. In mehreren Kiosken wurden zudem Verstöße bei der Führung der Kassensysteme festgestellt. In einem weiteren Kiosk fanden die Einsatzkräfte außerdem Betäubungsmittel. Das Ordnungsamt schloss diesen daraufhin, auch wegen Verstößen gegen die Preisangabenverordnung.

Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen verstärkt im Bereich der Bahnhofsvorstadt und im Viertel im Einsatz und wird auch weiterhin mit anderen Behörden offene und verdeckte Schwerpunktmaßnahmen durchführen.

