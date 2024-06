POL-HB: Nr.: 0343 --Polizeieinsatz am Hillmannplatz: Diebe gefasst, Beute sichergestellt

Polizei Bremen

Nr.: 0343 --Polizeieinsatz am Hillmannplatz: Diebe gefasst, Beute sichergestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Hillmannplatz Zeit: 12.06.24, 18.15 Uhr

Dank der schnellen und effektiven Zusammenarbeit zwischen Zivilfahndern der Bundespolizei und der Polizei Bremen konnte am Mittwochabend ein Diebstahl am Hillmannplatz in der Innenstadt vereitelt werden.

Gegen 18.15 Uhr beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei zwei Männer, die sich verdächtig an einem parkenden Auto zu schaffen machten. Es stellte sich heraus, dass die Täter elektrische Geräte, Laptops und Werkzeuge aus dem Fahrzeug entwendeten. Die alarmierten Zivilkräfte der Polizei Bremen griffen schnell ein und konnten das Duo noch in Tatortnähe stellen.

Bei den Festgenommenen handelte es sich um zwei Männer im Alter von 29 und 32 Jahren. Die bei ihnen sichergestellte Beute hatte einen Wert von mehreren tausend Euro. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den 32-Jährigen bereits ein Haftbefehl vorlag. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden auch gegen seinen 29-jährigen Komplizen die freiheitsentziehenden Maßnahmen fortgesetzt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell