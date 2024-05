Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Pressemeldung PI Betzdorf vom 18.05.24

Betzdorf (ots)

Kirchen (Sieg) - Aufgebrochene Zeitungsbox am Kaufland

In der Nacht vom 16.05.24 auf den 17.05.24 wurde eine Kiste zur Ablage von Zeitungen für den "Tabak & Co Shop" im Außenbereich des Kaufland in der Siegstraße in 57548 Kirchen durch unbekannte Täter aufgebrochen und die darin befindlichen Zeitungen entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 50 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 02741 9260. ----

Kirchen (Sieg) - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorrollerfahrer

Am 17.05.24 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Kirchstraße/Klotzbachstraße/An der Siegbrücke. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus der VG Wissen befuhr mit seinem Audi die Kirchstraße bergab in Richtung der o.g. Kreuzung. Ihm entgegen befuhr ein 70-jähriger Motorrollerfahrer aus der VG Kirchen die Straße An der Siegbrücke. Der 63-Jährige wählte den Radius beim Linksabbiegen in der Kreuzung zu eng und "Schnitt" den ihn entgegenkommenden Roller. Dessen Fahrer musste stark bremsen und ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam hierbei zu Fall. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt in Form von Schürfwunden an Knöchel und Ellenbogen. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht erforderlich. Der Roller wurde an einer Seite zerkratzt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. ----

Zwei Verkehrsteilnemer unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum 18.05.24 wurden von der Polizei Betzdorf bei zwei Pkw Lenkern Alkoholeinfluss während der Fahrt festgestellt. In Wissen wurde ein alkoholisierter 36-jähriger gegen 23:00 Uhr gestoppt, kontrolliert und Alkohol in der Atemluft festgestellt. In Daaden erkannten die Beamten gegen 23:15 Uhr Alkoholeinfluss bei einem 21 jährigen. In beiden Fällen wurde je eine Ordnungswidrgkeitenanzeige eingeleitet und die Weiterfahrt der Männer untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell