POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Polizeiinspektion Linz am Rhein (ots) - Am 17.05.2024 wurde bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an einem Fahrzeug erstattet. Genauer wurde das amtliche Siegel eines der Kennzeichenschilder durch einen bisher unbekannten Täter beschädigt. Der Tatort konnte auf die Ortslagen Linz am Rhein und Vettelschoß eingegrenzt werden. Etwaige Zeugen werden gebeten sich umgehend bei der ...

