POL-HB: Nr.: --Öffentlichkeitsfahndung nach Räuber

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Barkhof, Hollerallee Zeit: 01.01.2024, 03:50 Uhr

In der Silvesternacht raubte ein bislang Unbekannter einen Taxifahrer aus und schlug und trat ihn dabei mehrfach. Staatsanwaltschaft und Polizei fahnden nun mit einem Foto nach dem Täter.

Der Mann stieg in der Silvesternacht gegen 03:50 am Südausgang des Hauptbahnhofes in ein Taxi. Während der Fahrt riss der Unbekannte dem Taxifahrer die Geldbörse aus der Hand und schlug ihn dabei mehrfach ins Gesicht. Anschließend stieg er in der Straße Hollerallee aus und flüchtete. Kurz danach kehrte der Räuber zurück und trat und schlug den Taxifahrer erneut, bis er zu Boden fiel.

Nachdem die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Räubers führten, fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach dem Mann und fragt: "Wer kann Angaben zu dem Täter auf dem Foto machen, wer erkennt ihn wieder?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

