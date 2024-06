POL-HB: Nr.: 0348--Einsatz des neuen "Enforcement Trailer" (Blitzanhänger) der Polizei Bremen

Polizei Bremen

Die Bremer Polizei setzt erstmals einen "Enforcement Trailer", auch Blitzanhänger genannt, zur Überwachung von Tempolimits ein.

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist nach wie vor Hauptunfallursache. Deshalb investierte die Polizei Bremen nun in modernste, digitale Verkehrsüberwachungstechnik. Die Polizei Bremen ist bereits mit zivilen Videowagen, Handlasermessgeräten und mobilen sowie stationären Geschwindigkeitsmessgeräten gut aufgestellt. Darauf bauen wir nun auf und führen mit dem ersten Enforcement Trailer modernste, digitale Technik bei der Geschwindigkeitsüberwachung ein. Darüber hinaus wird die Polizei personell entlastet.

Innensenator Ulrich Mäurer: "Mit diesem zusätzlichen Messgerät soll die unverantwortliche Raserei an unterschiedlichen Stellen unserer Stadt leichter als zuvor unterbunden werden. Der Enforcement-Trailer ist flexibel und auch nachts einsetzbar und benötigt während des Einsatzes zudem keine Kräfte, die durch ihn gebunden sind. Der Trailer stellt damit eine wichtige Ergänzung zu unseren bisherigen Geschwindigkeits-Messgeräten in Bremen dar."

Die Polizei Bremen will so unter anderem die Verkehrsunfallzahlen durch überhöhte Geschwindigkeit senken. Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine konsequente Ahndung festgestellter Geschwindigkeitsverstöße zwingend erforderlich. Der Trailer, der 24 Stunden und an bis zu 10 Tagen am Stück, ohne Unterbrechung misst, ist bereits im Einsatz. Allein in den ersten 24 Stunden wurden auf der B75 / Oldenburger Straße 161 Raser gemessen, darunter ein negativer Spitzenreiter mit knapp 160 km/h bei erlaubten 70 km/h und sieben Verstöße, die Fahrverbote nach sich ziehen werden.

