Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände

Reutlingen (ots)

Mülleimerbrand

Zum Brand eines Mülleimers ist es am Freitagmittag gegen 13.40 Uhr in der Straße Badener Ring im Ortsteil Rommelsbach gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Biomülltonne in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf eine Hecke, einen Baum und einen angrenzenden Gartenzaun über. Noch vor Eintreffen der Reutlinger Feuerwehr, welche mit zehn Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte das Feuer durch den Hausbesitzer gelöscht werden. Da niemand verletzt wurde konnte der hinzugerufene Rettungsdienst glücklicherweise wieder unverrichteter Dinge abrücken. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Reutlingen (RT): Kabelbrand

Zu einem Kabelbrand an einem Kühlschrank ist es am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in einem Berufsschulzentrum in der Wittumstraße gekommen. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Die Feuerwehr Reutlingen war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Reutlingen (RT): Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall

Ein leicht verletzter Fahrzeuglenker, drei beschädigte Pkw und ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend gegen 19.45 Uhr im Bereich der Einmündung Heilbronner Straße / Nürnberger Straße ereignet hat. Eine 61-jährige Lenkerin eines VW Polo fuhr über einen abgesenkten Bordstein aus einem Parkplatz heraus und übersah einen von links kommenden Opel Corsa, welcher von einem 33 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch der Opel abgewiesen wurde und letztlich mit einem auf der gegenüberliegenden Seite der Einmündung parkenden VW T6 zusammenstieß. Der 33-jährige Opel-Lenker erlitt hierbei leichte Verletzungen, welche vor Ort jedoch nicht akut behandelt werden mussten. Der nicht mehr fahrbereite Opel Corsa wurde durch einen Hilfeleister abgeschleppt.

Metzingen (RT): Pkw von Fahrbahn abgekommen

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag auf der Neuffener Straße ereignet hat. Ein 90-Jähriger fuhr gegen 13.50 Uhr in Richtung Kappishäusern. Im Bereich einer Rechtskurve kam der Senior mit seiner Mercedes-Benz A-Klasse aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Maschendrahtzaun. Durch die Kollision wurden sowohl der Zaun als auch der Pkw erheblich beschädigt. Die Verletzungen des 90-Jährigen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Das verunfallte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Durch die Einsatzmaßnahmen kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Ostfildern (ES): Zwei Kinder bei Unfall leicht verletzt

Am Freitagabend ist es im Stadtteil Nellingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Kindern gekommen. Gegen 19.00 Uhr war der 53-jährige Fahrer eines Ford zusammen mit seinen auf dem Rücksitz ordnungsgemäß gesicherten acht und elf Jahre alten Kindern gerade dabei, vom Parkplatz eines in der Felix-Wankel-Straße befindlichen Schnellrestaurants zu fahren, als er aufgrund eines Missgeschicks die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem in der Magirusstraße parkenden Lkw kollidierte. Die beiden leicht verletzten Kinder wurden vom verständigten Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden bedingt fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 9.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag ist es um 16.55 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart gekommen. Ein 67-jähriger Fahrzeuglenker musste mit seinem Fiat Doblo auf Höhe der Schweickhardtstraße verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihm fahrende 34-jährige Lenker eines Renault Master bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Der 67-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, welche vor Ort nicht behandelt werden mussten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell