Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zigarettenautomat gesprengt, Unfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Grafenberg (RT): Zigarettenautomat gesprengt

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag einen Zigarettenautomaten auf der Sportanlage in der Buckenwiese in Grafenberg gewaltsam geöffnet. Vermutlich gegen 2.15 Uhr sprengten die Unbekannten den gegenüber der Sportgaststätte stehenden Automaten, so dass Teile bis zu 25 Meter weit flogen. Im Anschluss wurde ersten Erkenntnissen nach lediglich das Scheingeld entwendet. Ein Zeuge bemerkte gegen acht Uhr die Tat und verständigte die Polizei. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ostfildern (ES): In den Gegenverkehr geraten

Ein Leichtverletzter, zwei schrottreife Autos und ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag auf der Kirchheimer Straße (L 1200) zwischen dem Kreisverkehr Zinsholz und der Einmündung Plochinger Straße ereignet hat. Eine 63-Jährige war gegen elf Uhr mit ihrem BMW Mini auf der Kirchheimer Straße vom Scharnhauser Park kommend, in Richtung Ruit unterwegs, als sie auf der gerade verlaufenden und übersichtlichen Strecke aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn kam. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommen VW Golf, dessen 76 Jahre alter Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, um zu reagieren. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurde der Golf-Fahrer leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst, der mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz war, nachfolgend ins Krankenhaus gebracht. Die Mini-Fahrerin blieb unverletzt. Durch die enorme Wucht des Aufpralls dürfte an beiden Autos wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde auch ein hinter dem Golf fahrender Audi A3 einer 30-Jährigen beschädigt. Dieser blieb aber fahrbereit. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis etwa 12.45 Uhr gesperrt werden. (cw)

Esslingen (ES): Pkw kontra Fahrrad

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag an der Kreuzung Weilstraße / Karl-Pfaff-Straße erlitten. Der 22 Jahre alte Radler war gegen zehn Uhr auf der Weilstraße unterwegs, als er an der Kreuzung mit der Karl-Pfaff-Straße die Vorfahrt des von rechts kommenden Mercedes eines 34-Jährigen missachtete. Der Radfahrer wurde in der Folge auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und stürzte anschließend zu Boden. Mit schweren Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell