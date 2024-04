Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Warnhinweis; Verkehrsunfälle; Flucht vor Polizeikontrolle; Trickdiebstahl; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalb: Strafverfahren wegen Geldwäsche anstatt lukrativem Verdienst - werden Sie kein illegaler Finanz- oder Warenagent! (Warnhinweis)

Mit wenig Arbeit bequem von Zuhause aus viel Geld verdienen - was nach einem Traumjob klingt, kann für Sie schnell zu einem Albtraum werden und in einem Strafverfahren wegen Geldwäsche enden.

Regelmäßig registriert das Polizeipräsidium Reutlingen in allen vier Landkreisen Fälle eines Kriminalitätsphänomens, bei dem Kriminelle gezielt Bürgerinnen und Bürger als sogenannte Finanz- oder Warenagenten für ihre illegalen Geschäfte missbrauchen. Die Täter bieten auf Online-Jobbörsen scheinbar lukrative Tätigkeiten an, auf die die Arbeitssuchenden aufgrund der attraktiven Bedingungen schnell aufmerksam werden.

So werden mit Stellenanzeigen eines vermeintlich seriösen Unternehmens, hinter dem sich jedoch Betrüger verbergen, häufig Personen angeworben, die an ihrer Wohnanschrift Warensendungen entgegennehmen und diese an eine oft im Ausland liegende Adresse weiterschicken sollen. Für jedes weitergeleitete Paket winkt scheinbar eine Vergütung. Der Hakten dabei: Die Waren stammen aus kriminellen Geschäften und wurden von den Tätern beispielsweise mit gefälschten oder illegal erlangten, personenbezogenen Daten Dritter bestellt. Ferner suchen die Kriminellen Personen, die über ihr bestehendes oder ein für die Tätigkeit extra neu zu eröffnendes Privatkonto meist dreistellige Geldbeträge weiterleiten. In diesem Fall wird für jede für die angebliche "Firma" getätigte Transaktion eine hohe Provision in Aussicht gestellt. Das Problem hierbei ist, dass die Gelder regelmäßig aus sogenannten Phishing-Straftaten stammen, bei denen von den Kriminellen Bankdaten geschädigter Dritter erschlichen und danach von deren Konto unberechtigt Geldbeträge abgebucht wurden. Teilweise resultieren die Gelder auch aus betrügerischen Internet-Auktionen, bei denen die Ware nach erfolgter Bezahlung nie versandt wurde.

Auch wenn die von den Kriminellen mit den oft seriös wirkenden Stellenanzeigen und Arbeitsverträgen geköderten Personen meist nichts von den Betrugshandlungen wissen, machen sie sich dennoch unter Umständen wegen leichtfertiger Geldwäsche strafbar (§ 261 StGB). Daher gilt die Grundregel: Je verlockender ein Angebot ist, desto kritischer sollten Sie sein. Lassen Sie sich von vermeintlich hohen Provisionen nicht blenden. Stellenanzeigen, bei denen von Ihnen die Eröffnung eines Kontos gefordert wird oder bei denen Sie Ihr Privatkonto zur Abwicklung von Zahlungen zur Verfügung stellen sollen, sollten Sie immer ablehnen. Wenden Sie sich an die Polizei, wenn bei Ihnen der Verdacht auf eine betrügerische Stellenanzeige besteht.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auf der Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/finanzagenten/ (mr)

Reutlingen (RT): Aufgefahren und aufgeschoben

Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagnachmittag auf der Hoffmannstraße ereignet. Kurz nach 14 Uhr fuhr dort ein 56 Jahre alter Mann mit einem Audi vor der Rot zeigenden Ampel der Kreuzung mit der Heppstraße auf den Fiat einer gleichaltrigen Frau auf und schob diesen auf einen davor befindlichen Opel auf. Der Audi rollte anschließend zurück und kollidierte noch mit einem Ford. Beim Unfall zog sich die Fiat-Lenkerin ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Den Blechschaden an den Autos schätzt die Polizei auf insgesamt circa 10.000 Euro. (mr)

Reutlingen (RT): Gegen parkenden Pkw gekracht

Leicht verletzt wurde ein 27-Jähriger der am frühen Freitagmorgen in der Egertstraße gegen einen geparkten Pkw gekracht ist. Der Mann war kurz nach Mitternacht mit seinem Pedelec auf der abschüssigen Straße in Richtung Kniebisstraße unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 28 gegen einen ordnungsgemäß geparkten BMW knallte. Der Radler, der keinen Helm getragen hatte, wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme reagierte der erkennbar unter Alkohol und Drogeneinfluss stehende Unfallverursacher so aggressiv auf die Polizeibeamten, dass ihm Handschließen angelegt werden mussten. Bei der erforderlichen Blutentnahme im Krankenhaus beleidigte er die Polizeibeamten und die eingesetzten Sanitäter mit nicht zitierfähigen Schimpfwörtern, wobei er sich sogar nach Abschluss der Maßnahmen vor den Polizeibeamten entblößte. Der 27-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Esslingen (ES): Vor Kontrolle davongefahren

Vor einer Verkehrskontrolle hat am frühen Freitagmorgen eine 31-Jährige zu flüchten versucht. Gegen 3.30 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Esslingen in der Wielandstraße einen VW Golf kontrollieren. Beim Erkennen der Anhaltesignale gab die Frau plötzlich Gas. An der Kreuzung Wielandstraße / Rotenackerstraße überfuhr sie die rote Ampel, bis es letztendlich gelang, den Wagen an der Kreuzung Am Schönen Rain anzuhalten. Bei der nachfolgenden Überprüfung stellte sich nicht nur heraus, dass die 31-Jährige alkoholisiert war. Zudem ergaben sich Hinweise auf den Konsum illegaler Drogen und zur Fahruntüchtigkeit führenden Medikamente, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. (cw)

Lenningen (ES): Trickdiebstahl

Eine 67-jährige Frau ist am Donnerstag Opfer eines dreisten Trickdiebs geworden. Gegen 14.45 Uhr wurde die Dame vor einem Supermarkt in der Straße Im Gänsacker von einem Mann auf sich aufmerksam gemacht, welcher vorgab taubstumm zu sein und Unterschriften für einen wohltätigen Zweck zu sammeln. Als die Dame zusätzlich zur Unterschrift noch einen kleinen Geldbetrag spenden wollte, lenkte der Täter sie ab und griff unbemerkt in deren Geldbörse. Hierbei entwendete er mehrere 50-Euro-Scheine. Erst im Nachgang bemerkte die Frau das Fehlen der Geldscheine und informierte die Polizei. Der Dieb ist circa 30 Jahre alt, circa 170 cm groß, von normaler Statur und hat dunkle kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Lederjacke und eine Schirmmütze. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Esslingen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem in Brand geratenen Renault sind die Einsatzkräfte am Donnerstagnachmittag nach Oberesslingen ausgerückt. Der Lenker des Wagens hatte gegen 15.45 Uhr während der Fahrt Qualm aus dem Fahrzeug bemerkt und auf dem Hof einer Werkstatt in der Plochinger Straße angehalten. Durch die Feuerwehr konnte der Brand rasch gänzlich gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens an dem nicht mehr fahrtauglichen Pkw kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Frickenhausen (ES): Auffahrunfall mit Verletzten

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Mittwochvormittag in Frickenhausen leicht verletzt worden. Eine 33-Jährige war gegen 9.30 Uhr mit einem 1er BMW auf der Hauptstraße unterwegs und wollte nach links in die Jusistraße abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie hierzu anhalten. Eine nachfolgende, 83 Jahre alte VW-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Golf auf den stehenden Pkw auf. Während die Seniorin vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden konnte, musste die 33-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 4.500 Euro. (ms)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein erheblicher Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag entstanden. Ein 78-Jähriger befuhr kurz nach 17 Uhr mit einem Mercedes-Benz EQS die Straße Egert in Richtung L442. Beim Einfahren auf die Landstraße missachtete der Senior die Vorfahrt einer in Richtung Dotternhausen fahrenden, 30 Jahre alten Seat-Lenkerin. Durch den Aufprall zogen sich die Fahrerin sowie eines ihrer Kinder leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst versorgt wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (ms)

Schömberg (ZAK): Auffahrunfall auf der B 27

Zwei Fahrzeuge mussten nach einem heftigen Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag auf der B 27 abgeschleppt werden. Ein 38-Jähriger war gegen 17 Uhr mit einem Mercedes-Benz Vito Tourer auf der Bundesstraße von Rottweil herkommend in Richtung Schömberg unterwegs. Kurz nach der Kreisgrenze musste er verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit verringern. Eine nachfolgende, 29-jährige VW-Lenkerin bemerkte dies zu spät und prallte mit ihrem Sharan ins Heck des Vans. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen nach waren die Fahrzeuginsassen unverletzt geblieben. (ms)

