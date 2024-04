Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Farbschmierereien; Einsatz an Schule; Pkw-Aufbruch; Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen in der Kreuzung Nürtinger Straße / Noyon-Allee ereignet hat, sucht das Polizeirevier Metzingen. Ein 56-Jähriger war gegen 6.15 Uhr mit seinem Omnibus von der Eisenbahnstraße herkommend auf der Nürtinger Straße unterwegs. An der Einmündung mit der Noyon-Allee bog er eigenen Angaben zufolge bei Grün nach links in Richtung Nürtinger Straße ab. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden, stadteinwärts fahrenden Nissan eines 51-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich ein Fahrgast im Bus nach ersten Erkenntnissen leicht. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung zu diesem Zeitpunkt machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden. (rd)

Filderstadt (ES): Häufung von Farbschmierereien und Graffiti - Belohnung für Hinweise ausgesetzt

In den vergangenen Tagen wurden insbesondere in Bonlanden vermehrt Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien und Graffiti festgestellt. Betroffen sind Gebäude oder Einrichtungen wie Bushaltestellen, mehrfach wurden auch Fahrzeuge besprüht und beschmiert. Der Bereich Bildungszentrum Seefälle, Mahlestraße, Festplatz, Marktstraße, Rainäckerstraße, bis zum Industriegebiet war besonders betroffen. Ein Schwerpunkt war in der Nacht von Montag auf Dienstag (16.04.2024) zu verzeichnen. Neben verschiedenen TAGs waren vereinzelt auch Hakenkreuze festzustellen. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Stadt Filderstadt hat für die Benennung des Täters/der Täter oder für Hinweise, die entscheidend für die Aufklärung der Taten sind, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Die Stadt Filderstadt entscheidet unter Ausschluss des Rechtsweges über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter 0711/ 7091-3 entgegen. (ak)

Nürtingen (ES): Pkw kontra Leichtkraftrad

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat die 18 Jahre alte Lenkerin eines Leichtkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Oberensingen erlitten. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge hatte sich gegen 7.30 Uhr ein 49-Jähriger mit seinem BMW hinter mehreren wartenden Fahrzeugen auf der Linksabbiegespur der Stuttgarter Straße in Richtung Lindenplatz eingeordnet. Als er anschließend auf die Geradeausspur in Richtung B313 wechselte, kam es zum Zusammenstoß mit der Yamaha der 18-Jährigen, die die Stuttgarter Straße von Wolfschlugen herkommend befuhr. Bei dem anschließenden Sturz zog sich die Frau leichte Verletzungen zu, die vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt wurden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rd)

Filderstadt (ES): Auffälliger Geruch in Schulgebäude

Vermeintlicher Gasgeruch hat am Mittwochmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei an einer Schule in der Bonländer Steinstraße geführt. Eine Lehrerin hatte kurz vor 11.30 Uhr einen auffälligen Geruch im Inneren des Schulgebäudes bemerkt und den Notruf gewählt. Die Schülerinnen und Schüler wurden anschließend ins Freie gebracht. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten anrückte, lüftete das Gebäude und konnte schnell Entwarnung geben. In einem Lagerraum war beim Betanken eines Rasenmähers offenbar etwas Benzin verschüttet worden. Der Geruch zog anschließend über das angrenzende Treppenhaus in das Schulgebäude. Im Zuge des Einsatzes war weder Personen- noch Sachschaden zu verzeichnen. (rd)

Weilheim (ES): Seitenscheibe eingeschlagen

Ein in einer Hofeinfahrt in der Hohenstaufenstraße geparkter Volvo ist am Mittwochmorgen ins Visier eines Kriminellen geraten. Zwischen fünf und sechs Uhr beschädigte ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrertür und entwendete eine auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche samt Inhalt. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro. Der Polizeiposten Weilheim ermittelt. (rd)

Filderstadt (ES): Rauchgasentwicklung bei Kabelarbeiten

Zu einem gemeldeten Arbeitsunfall die Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochvormittag in die Turnackerstraße nach Bernhausen ausgerückt. Ein 25-jähriger Arbeiter war gegen zehn Uhr damit beschäftigt, einen Hausstromanschluss mit der Straßenleitung zu verbinden. Dabei entstand aus bislang unbekannter Ursache ein Kurzschluss, der zu einem Kabelbrand führte und Rauchgas freisetzte. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften anrückte, kümmerte sich um den Kabelbrand. Der 25-Jährige blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. (rd)

