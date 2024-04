Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Brände, Unfälle mit Verletzten, Einbruch

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): In Sporthalle eingebrochen

In eine Sporthalle in der Metzinger Noyon-Allee ist eingebrochen worden. In der Zeit von Montag, 15.15 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine auf der Rückseite liegende, aufgehebelte Stahltür ins Innere. Im Anschluss durchsuchte er die Mensa und ein Büro nach Stehlenswertem. Über ein mögliches Diebsgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Metzingen hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Motorroller-Lenker bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich der Lenker eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Esslingen zugezogen. Ein 44-Jähriger fuhr gegen 18.30 Uhr rückwärts mit einem Audi von einer Hofeinfahrt herkommend auf die Sirnauer Straße ein. Der von der Stadtmitte herkommende und in Richtung Neckarstraße fahrende, 62 Jahre alte Zweiradfahrer leitete beim Erkennen des Pkw eine Vollbremsung ein. Hierbei kam er auf dem Kopfsteinpflaster zu Fall und verletzte sich beim Sturz auf den Boden. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Schaden an dem Roller beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (ms)

Kirchheim (ES): Radlerin gestürzt

Mit einem Rettungswagen musste eine gestürzte Radlerin am Dienstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Die 14-Jährige war gegen 16 Uhr mit ihrem Mountainbike auf der Hahnweidstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie in einem leichten Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Rad und stürzte zu Boden. Hierbei zog sich die Jugendliche ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zu. Sie hatte keinen Fahrradhelm getragen. (ms)

Deizisau (ES): Auffahrunfall mit Verletztem

Ein Auffahrunfall mit zwei Beteiligten hat sich am Dienstagabend auf der Bundesstraße 10 bei Deizisau ereignet. Der 45-jährige Lenker eines Citroen befuhr gegen 17 Uhr die Bundesstraße in Richtung Ulm, als er auf Höhe der Ausfahrt Deizisau verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein hinter ihm fahrender 33-jähriger Lenker eines VW erkannte dies zu spät und fuhr dem Citroen in das Heck. Durch den Aufprall erlitt der 45-Jährige leichte Verletzungen, die Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht notwendig. Der VW-Lenker blieb unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 21.000 Euro geschätzt. (md)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brand von Gebüsch (Zeugenaufruf)

Zum Brand eines Gebüschs auf einem Feldweg in Leinfelden sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend ausgerückt. Eine Zeugin wählte gegen 20.15 Uhr den Notruf und meldete das brennende Gebüsch auf einem Feldweg, angrenzend an den Vogelherdweg. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften anrückte, hatte ein Anwohner den Brand bereits mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht. Offenbar hatte ein Unbekannter Papier entzündet, worauf die Flammen auf das Gebüsch übergriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenangaben zufolge soll sich ein etwa 11 bis 15 Jahre alter Jugendlicher kurz vor Ausbruch des Feuers auf dem Feldweg aufgehalten haben. Er trug eine blau gemusterte Weste und lief in Richtung Schule davon. Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/903770 um Zeugenhinweise. (rd)

Ofterdingen (TÜ): Brand einer Lagerhalle

Zum Brand einer Lagerhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Endelbergstraße sind die Einsatzkräfte am Mittwochmorgen ausgerückt. Gegen 6.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem dort Rauch aus dem Bereich einer Lagerhalle entdeckt worden war. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Lagerhalle, an die eine Pferdestallung und ein Strohlager angrenzen, bereits im Vollbrand. Etwa 30 Pferde konnten unverletzt aus den Stallungen gerettet werden. Die Feuerwehr ist derzeit mit einem Großaufgebot zur Brandbekämpfung im Einsatz. Unterstützt werden die Wehrleute durch das Technische Hilfswerk. Die Löscharbeiten dürften voraussichtlich den ganzen Tag andauern. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Ein entsprechender Hinweis wurde auch über eine WarnApp veröffentlicht. Nach derzeitigem Stand erlitten zwei Feuerwehrleute im Zuge des Löscheinsatzes Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Auch zwei freiwillige Helferinnen wurden mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge im siebenstelligen Bereich bewegen. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. (cw).

Tübingen (TÜ): Fassade in Brand geraten

Auf etwa 30.000 Euro dürfte sich der Sachschaden belaufen, der am Dienstagabend beim Brand einer Fassade eines unbewohnten Rohbaus eines Mehrfamilienhauses in der Eberhardstraße entstanden ist. Gegen 23.35 Uhr waren Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem an dem Gebäude Rauchgeruch bemerkt wurde. Die Feuerwehr, die mit 45 Feuerwehrleuten anrückte, hatte den Brand in der Dämmung der Fassade des Rohbaus rasch unter Kontrolle und konnte ein weiteres Ausbreiten verhindern. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach, wonach sich möglicherweise bei den Bauarbeiten ein Funken in der Isolierung verfangen und letztendlich den Brand ausgelöst haben könnte. (cw)

Bodelhausen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend an der Einmündung K 6931 / Höfelstraße ereignet hat. Ein 58-Jähriger war mit seinem VW Golf gegen 22.15 Uhr auf der Höfelstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Kreisstraße einbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Fiat Punto, der von Hechingen kommend in Richtung Bechtoldsweiler fuhr. Dessen 23-Jahre alte Fahrerin versuchte noch durch Bremsen und Ausweichen einen Unfall zu vermeiden, dennoch kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Unfall mit verletztem Radfahrer

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Tübingen erlitten. Eine 61-Jährige war gegen 16.40 Uhr mit einem Mitsubishi auf der Peter-Goessler-Straße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Waldhäuser Straße kam es zur Kollision mit einem neben ihr in dieselbe Richtung fahrenden Radfahrer. Durch die Kollision mit dem Pkw stürzte der Mann von seinem Freizeitrad und verletzte sich. Er begab sich im Anschluss selbstständig zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 1.000 Euro geschätzt. (ms)

Balingen (ZAK): Komposthaufen in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Komposthaufen am Dienstagmittag, gegen 13.10 Uhr, in der Binsdorfer Straße in Balingen in Brand geraten. Im Anschluss ging das Feuer auf die sich daneben befindliche Überdachung eines Kellerabgangs sowie einen hölzernen Vorbau über. Zeugen bemerkten den Brand und versuchten die Flammen mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Der sofort verständigten Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand zu löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude zu verhindern. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen am Brandort. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell