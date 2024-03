Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht Verletzten auf der Autobahn A 7

Osthessen (ots)

In der Nacht von Freitag (15.03.) auf Samstag (16.03.) ereignete sich gegen 22.30 Uhr auf der Autobahn A 7, kurz vor der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz, in Fahrtrichtung Fulda, ein Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Hierbei verlor ein 32-jähriger Autofahrer aus dem Raum Kassel auf Grund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet dadurch ins Schleudern. Infolgedessen rammte er einen 50- jährigen Autofahrer aus Großwallstadt. Dieser geriet ebenfalls ins Schleudern, kippte auf die Seite und kam auf der mittleren Fahrspur zum Stillstand. Der 50-Jährige wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Couragierte Ersthelfer befreiten den Fahrer aus seinem Fahrzeug. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Süden kurzzeitig voll gesperrt werden. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle über die Standspur vorbei geleitet. Durch die eintreffenden Rettungskräfte wurde der Verletzte zur Abklärung der Unfallfolgen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Außer dem Deutschen Roten Kreuz war die Freiwillige Feuerwehr Hünfeld und die Autobahnpolizei im Einsatz. Um 0:35 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Fahrspuren konnten wieder frei gegeben werden.

