POL-OH: Festnahme bei Polizeieinsatz

Fulda (ots) - Einbruch in Bekleidungsgeschäft Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (14.03.) brachen Unbekannte in der Mittelstraße in ein Bekleidungsgeschäft ein. Die Täter hebelten dazu die Hauseingangstür auf und traten in der Folge eine Kellertür ein. Aus einem dortigen Lager und dem Verkaufsraum stahlen sie Bekleidung sowie Schuhe noch unbekannten Werts. Es ...

