Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bekleidungsgeschäft - E-Scooter gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Fulda. In der Nacht zu Donnerstag (14.03.) brachen Unbekannte in der Mittelstraße in ein Bekleidungsgeschäft ein. Die Täter hebelten dazu die Hauseingangstür auf und traten in der Folge eine Kellertür ein. Aus einem dortigen Lager und dem Verkaufsraum stahlen sie Bekleidung sowie Schuhe noch unbekannten Werts. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. In der Mehlerstraße stahlen Unbekannte am Donnerstag (14.03.), zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr, einen E-Scooter des Herstellers Segway mit dem Versicherungskennzeichen GTE 626. Das Zweirad im Wert von circa 350 Euro stand auf dem Gehweg. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell