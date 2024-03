Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mülltonnenbrand mit üblen Folgen

Bad Hersfeld (ots)

Hohenroda - am Freitag, dem 15. März 2024, gg. 00.55 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle Hersfeld-Rotenburg über den Brand einer Mülltonne, welche sich im Nahbereich eines Gebäudes befindet, in Kenntnis gesetzt. Das Feuer griff zwischenzeitlich auf eine Art Schuppen über, welcher an eine Garage angrenzt. Der Brand wurde durch die Feuerwehren der Gemeinde Hohenroda, mit Unterstützungskräften aus Bad Hersfeld (Drehleiter) sowie Philippsthal, gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Der Schuppen wurde stark beschädigt, das Wohnaus hingegen, welches nicht direkt an den betroffenen Gebäudekomplex angrenzt, blieb unversehrt. Es wird derzeit von einer Gesamtschadenshöhe von etwa 50.000,- Euro ausgegangen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell