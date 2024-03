POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 7

Uttrichshausen (ots) - Aktuell (17:30 Uhr) kommt es auf der A 7 in Höhe Motten (km 584) in beiden Fahrtrichtungen zu einer Vollsperrung aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind dort zwischen dem Autobahndreieck Fulda und Bad Brückenau-Volkers in Fahrtrichtung Süden zwei LKW zusammengestoßen. Offenbar ist dabei zumindest ...

