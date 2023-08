Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Lebhafter Freitag für die Feuerwehr Frankfurt - Mehrere Brände im Stadtgebiet

Frankfurt am Main (ots)

Es begann um 11:00 in Niederrad, dort brannte es in der Küche einer Wohnung in der Bruchfeldstraße. Ein Boiler brannte, die Einsatzkräfte löschten das Feuer und entrauchten das Gebäude. Es gab keine Verletzten, alle vom Ereignis betroffenen Menschen hatten sich in Sicherheit gebracht. Weiter ging es um 12:00 mit einem Kellerbrand in einem Gebäude auf dem Geländer der UniKlinik. Auch hier waren keine Menschen in Gefahr und die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zum Kellerraum, löschten den Brand und entfernten den Brandrauch. Dann gegen 15:25 ein weiterer Alarm, es geht auf die Autobahn BAB5, Darmstadt Richtung Kassel, Höhe Schwanheim, Europabrücke. Dort brennt ein Bus komplett. Der Busfahrer, der keine Passagiere dabei hatte konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, nachdem er den Bus am Autobahnrand angehalten hatte. Die Feuerwehrkräfte begannen umfangreiche Löscharbeiten mit Wasser und Schaumlöschmittel und hatten wenig später das Feuer unter Kontrolle und dann gelöscht. Die zu Beginn weithin sichtbare Rauchsäule bedingte zahlreiche Anrufe bei Polizei und Feuerwehr. Glücklicherweise kamen auch hier keine Menschen zu Schaden. Um 21:30 brennt es dann erneut in einem Kellerraum. Diesmal in einem Gebäude Heerstraße Ecke Ludwig-Landmann-Straße. In diesem Wohn- und Geschäftshaus leben viele Menschen, die durch Rauch und Feuer in Gefahr sind, daher kommen die Freiwillige Feuerwehr Praunheim und die Berufsfeuerwehr mit einem Großaufgebot(ca. 60 Feuerwehrleute mit 20 Fahrzeugen) an der Einsatzstelle an. Ein Teil der Einsatzkräfte kontrolliert alle betroffenen Wohnungen und evakuiert alle Bewohner, der andere Teil bekämpft den Brand, löscht das Feuer und entfernt den Rauch. Gegen Mitternacht ist der Einsatz abgeschlossen, später wurde noch einmal eine Nachschau durchgeführt. Und wieder gab es zum Glück keine Verletzten, die Polizei wird die Brandursache ermitteln.

