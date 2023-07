FW-F: Unfall zwischen Linienbus und Straßenbahn in Frankfurt-Friedberger Landstraße - sechs Personen verletzt

Frankfurt am Main (ots) - Am Montag, den 17. Juli 2023 trat in der Lindleystraße im Ostend Gefahrstoff aus. Verletzt wurde niemand. Gefahr für Personen und Umwelt bestand nicht. Um halb acht wurde auf dem Gelände einer Spedition ein Gefahrstoffaustritt aus einem 1.000 Liter fassenden Transportbehälter bemerkt. Der Leckage-Behälter stand in einem Regal und die Flüssigkeit trat tropfenweise aus. Die Feuerwehr pumpte ...

