POL-MFR: (42) 16-jährige Bibi Amina S. aus Schnaittach vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Roth / Nürnberg (ots) - Seit Freitag (06.01.2023) wird die 16-jährige Aylin L. vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Aylin L. wurde zuletzt am 06.01.2023 am Bahnhof in Georgensgmünd gesehen. Von dort aus hat sie mutmaßlich einen Zug in Richtung Nürnberg genommen. Nähere Einzelheiten sowie ...

