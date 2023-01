Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (41) 16-jährige Aylin L. aus Röttenbach (Lkrs. Roth) vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Roth / Nürnberg (ots)

Seit Freitag (06.01.2023) wird die 16-jährige Aylin L. vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Aylin L. wurde zuletzt am 06.01.2023 am Bahnhof in Georgensgmünd gesehen. Von dort aus hat sie mutmaßlich einen Zug in Richtung Nürnberg genommen.

Nähere Einzelheiten sowie ein Lichtbild der Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/041849/index.html

Die Polizei bittet bei der Suche nach der vermissten Aylin L. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der 16-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Roth unter der Telefonnummer 09171 9744-0 sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell