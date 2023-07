Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand in Frankfurt-Ginnheim - fünf Personen verletzt

Am Mittwochmorgen 19.7.2023 gegen 6:50 Uhr gab es mehrere Notrufe aus Frankfurt Ginnheim. Rauch und Hilferufe sollten aus einer Wohnung im vierten Obergeschoss dringen. Die Zentrale Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt alarmierte die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst umgehend vor Ort. Durch Nachbarn wurden vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte erste Rettungsmaßnahmen eingeleitet und Personen aus der Wohnung bereits in Sicherheit gebracht. Die ersten Einsatzkräfte bestätigten die dunkle Rauchentwicklung. Aufgrund der vermuteten Personen in der Wohnung gingen drei Trupps der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz zur Menschenrettung in die Brandwohnung im vierten Obergeschoss vor. Gleichzeitig wurden die Löschmaßnahmen mit einem Rohr eingeleitet und eine Ausbreitung des Feuers auf andere Hausteile verhindert. Aus der Brandwohnung verletzte sich eine erwachsene Person schwer, zwei Kinder erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Zwei helfende Nachbarn erlitten ebenso eine leichte Rauchgasvergiftung. Alle fünf Personen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und für die weitere Versorgung in Kliniken gebracht. Der Brand in der Wohnung konnte schnell gelöscht werden, jedoch ist die Wohnung ausgebrannt. Die umliegenden Wohnungen wurden auf eine Rauchausbreitung kontrolliert. Feuerwehr und Rettungsdienst waren für den zweistündigen Einsatz mit ca. 50 Einsatzkräften tätig.

