POL-OH: Vollsperrung der A 7 nach schwerem Verkehrsunfall Höhe Motten

Fulda (ots) - Flieden. In der Straße "Am Mühlbach" stahlen Unbekannte zwischen dem 2. März und dem 13. März beide amtlichen Kennzeichen FD-AP 3949 von einem grauen Ford Fiesta. Das Auto stand auf einem Abstellplatz vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de (PB) Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ...

