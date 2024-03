Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auffahrunfall mit Leichtverletzten - Alleinunfall

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Philippsthal. Am Dienstag (12.03.), gegen 14:40 Uhr, befuhren ein 65-jähriger Fahrer eines Renault aus der Krayenberggemeinde, eine 63-jährige Fahrerin eines Opel Corsa aus Bad Salzungen und ein 59-jähriger Fahrer eines Hyundai aus Bad Salzungen die B 62 aus Richtung Heimboldshausen in Richtung Philippsthal. Auf Höhe eines dortigen Bahnüberganges musste der Fahrer des Renault nach aktuellem Kenntnisstand verkehrsbedingt anhalten. Die Fahrerin des Corsa hielt ebenfalls an, der Fahrer des Hyundai konnte aus noch unklaren Gründen jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf das Heck des Corsa. dieser wurde in der Folge noch auf den Renault geschoben. Die Fahrerin des Corsa sowie die Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro.

Alleinunfall

Niederaula. Am Dienstag (12.03.), gegen 18 Uhr, befuhr eine 50-jährige Fahrerin eines Opel Astra aus Schlitz die B 454 aus Kirchheim kommend in Richtung Niederaula. In der Ortslage Kleba kam sie aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Bordstein. Sie versuchte noch ihre Fahrt fortzusetzen, konnte aber durch einen aufmerksamen Zeugen letztlich zum Stehenbleiben bewegt werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Da sich für die unfallaufnehmenden Beamten der Verdacht auf berauschende Mittel am Steuer ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es stellte sich zudem heraus, dass die Dame nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell