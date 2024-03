Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Nach Einbruch: Polizist verletzt - Versuchter räuberischer Diebstahl - Kennzeichendiebstahl - Baumaschine gestohlen - Scheibe von Lkw eingeschlagen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Nach Einbruch: Polizist verletzt

Philippsthal. Die Polizei wurde am Sonntagabend (10.03.), gegen 19.55 Uhr, über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Zollhaus" informiert. Kurz darauf war eine zivile Streife vor Ort und parkte ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Raiffeisenstraße. Als ein 39-jähriger Beamter aus dem Fahrzeug stieg, wurde dieser von dem Pkw einer 37-jährigen Frau aus dem Wartburgkreis erfasst, die gerade die Straße "Am Zollhaus" befuhr und in die Raiffeisenstraße abbog. Der 39-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Vor Ort ergab sich der Verdacht, dass die 37-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel steht, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.

Zur Unterstützung bei der Aufnahme des Unfalls und Einbruchs wurden mehrere Streifen hinzugezogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat sich eine männliche Person unbefugt Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Bär, Pressesprecherin

Versuchter räuberischer Diebstahl

Bad Hersfeld. Ein bislang Unbekannter versuchte am Dienstagabend (12.03.), gegen 22 Uhr, vor einer Bankfiliale in der Breitenstraße einen Elektroroller des Herstellers Segway zu entwenden. Als der Eigentümer aus Bebra auf den Diebstahl aufmerksam wurde und den Täter verfolgte, schlug dieser den 17-jährigen Bebraer und sprühte ihm obendrein einen reizenden Stoff ins Gesicht. Als daraufhin auch weitere Zeugen auf den Sachverhalt aufmerksam wurden, ließ der Dieb den Roller zurück und flüchtete fußläufig. Er kann als etwa 18 bis 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, mit dünner Statur, kurzen, dunklen Haaren, kurzem Bart und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Zur Tatzeit soll er eine blaue Daunenjacke der Marke "Moncler" getragen haben. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Das vordere amtliche Kennzeichen HEF-SK 160 eines silbernen Skoda Fabia stahlen Unbekannte zwischen Freitag (08.03.) und Dienstag (12.03.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz eines Geschäftes in der Dreherstraße im Stadtteil Hohe Luft. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baumaschine gestohlen

Nentershausen. Einen Rüttelstampfer der Marke Wacker Neuson, Typ BS50-4, im Wert von rund 2.000 Euro stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (10.03.). Im Tatzeitraum war die Baumaschine auf der Ladefläche eines Lkw auf einem Parkplatz in der Straße "Am Weinberg" abgestellt gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe von Lkw eingeschlagen

Bad Hersfeld. Während der Fahrzeugführer nach aktuellem Kenntnisstand in der Fahrerkabine des Lkw schlief, warfen Unbekannte am Mittwochmorgen (13.03.), gegen 3.20 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße "Am Ententeich"/ Ecke Landecker Straße eine Fahrzeugscheibe ein. Als der 49-jährige Lkw-Fahrer auf die Geräusche aufmerksam wurde, flüchteten die Täter. Sie hinterließen rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

