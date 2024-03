Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand von Einfamilienhaus

Fulda (ots)

Hosenfeld. Am Dienstagabend (12.02.) kam es gegen 23 Uhr zu einem Brand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses im Krautgartenweg in Blankenau - wir berichteten.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden die Hausbewohner durch einen ausgelösten Rauchwarnmelder geweckt und informierten umgehend die Rettungskräfte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten zwei Bewohner das Haus bereits eigenständig und unverletzt verlassen können. Ein 40-jähriger Mann, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weigerte sich zunächst das Gebäude zu verlassen und den Anweisungen von Feuerwehr und Polizei Folge zu leisten. Er wurde daraufhin durch Beamte der Polizeistation Fulda zu seinem eigenen Schutz aus dem Wohnhaus gebracht und zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik transportiert.

Den Ortsteilfeuerwehren aus Hosenfeld gelang es zeitnah das Feuer abzulöschen. Das Obergeschoss wurde durch die Flammen sowie die Rauchentwicklung jedoch erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf einen unteren sechsstelligen Betrag.

Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei in Fulda hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang wurde der Brandort vorläufig beschlagnahmt. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.

