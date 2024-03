Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Feldscheune bei Eiterfeld abgebrannt - Sachschaden 200.000 EUR - Brandursache unbekannt

Hünfeld (ots)

In der Nacht vom 12. auf den 13.03.2024 wurde um 03:08 Uhr der Brand einer Feldscheune auf einem östlich der Gemeinde Eiterfeld gelegenen landwirtschaftlichen Anwesen gemeldet, in der Stroh, Heu und landwirtschaftliches Gerät gelagert wurde. Die Scheune wurde im Zuge der Löscharbeiten kontrolliert zum Einsturz gebracht und dann abgelöscht. Bei dem Einsatz waren neben der Polizei zur Brandursachenermittlung Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus der Kerngemeinde Eiterfeld sowie den Ortsteilen Arzell, Wölf, Leibolz und Ufhausen im Einsatz. Gebäude und Inhalt fielen dem Feuer komplett zum Opfer, so dass dem 59-jährigen GS aus Eiterfeld ein Gesamtschaden von geschätzt 200.000 EUR entstanden war. Die Brandursache ist bis dato unbekannt. Eine Selbstentzündung durch gelagertes Heu und Futter kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Gefertigt:

(Polizeistation Hünfeld - PHK Phieler)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell