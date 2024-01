POL-BN: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Bornheim

Bonn-Holzlar (ots) - In den vergangenen Tagen wurden der Polizei in dem Bonner Ortsteil Holzlar fünf Wohnungseinbrüche gemeldet. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus und bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. In der Zeit von Donnerstag, 18.01.2024, 16:30 Uhr, bis Samstag, 20.01.2024, 08:00 Uhr, brachen bislang Unbekannte ...

