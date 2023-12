Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Gartenlaube brannte aus - Brand vermutlich durch Feuerwerkskörper verursacht

Hagenow (ots)

Ein Brand in einer Gartenlaube am Donnerstagabend in Hagenow ist vermutlich durch Feuerwerkskörper verursacht worden. Das Feuer in dem betreffenden Gartenhaus in einer Kleingartenanlage nahe der Rudolf-Tarnow-Straße ist kurz vor 20 Uhr von einem vorbeikommenden Passanten entdeckt worden, der daraufhin die Feuerwehr informierte. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute brannte die Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung. Nach dem Ablöschen der Flammen entdeckte die Polizei im Inneren des Gebäudes Reste von Feuerwerkskörpern. Vermutlich haben unbekannte Täter mehrere Feuerwerkskörper durch eine zuvor eingeschlagene Fensterscheibe in die Laube geworfen und damit den Brand verursacht. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Brandstiftung auf. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen. Der an der Gartenlaube entstandene Schaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 2.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell