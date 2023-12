POL-LWL: PKW und Fahrräder bei Carportbrand beschädigt

Hagenow (ots) - Bei einem Motorradunfall ist am Montagnachmittag in Hagenow ein 34-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Fahrer hatte in der Parkstraße in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war anschließend gestürzt. Der 34-Jährige wurde wenig später in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Krad entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Rückfragen ...

