Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim - Am Mittwoch (13.03.), gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines VW Tiguan die L 3159 aus Reckerode kommend in Richtung Bad Hersfeld. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr in entgegengesetzter Richtung. Er streifte im Begegnungsverkehr den VW Tiguan, dessen Außenspiegel beschädigt wurde. Anschließend setzte er seine Fahrt unerlaubt fort. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Ronshausen. Am Dienstag (12.03.), gegen 5.45 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer die K 57 von Ronshausen-Machtlos in Richtung Ronshausen. Hier kam der unbekannte Fahrer aus nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und schließlich in einem Feld zum Stehen. Der Fahrer ließ das Fahrzeug zurück und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern an. Gesamtschaden ca. 3.500 Euro.

Verkehrsunfall m. Trunkenheit / Verkehrsunfallflucht

Ronshausen. Am Freitag (15.03.), gegen 3 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Ronshausen die Eisenacher Straße in Richtung Wildeck. In Höhe der dortigen Tankstelle sollte der Fahrer im Rahmen einer Kontrolle aus dem fließenden Verkehr gezogen werden. Hierbei missachtete er die Anhaltesignale der Beamten. Durch die eingesetzte Polizeistreife konnte der Pkw verfolgt und anschließend einer Kontrolle unterzogen werden. Während des Einparkversuchs in die hauseigene Hofeinfahrt fuhr der Fahrer erst gegen eine Straßenlaterne und im weiteren Verlauf mit dem linken Fahrzeugheck gegen die eigene Hauswand. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro. Wegen des Verdahcts, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

Wildeck-Obersuhl. Eine Pkw-Fahrerin aus Eisenach parkte ihren roten Opel-Astra am Donnerstag (14.03.), in der Zeit von 17.05 Uhr bis 17.17 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rohrbergstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte die Geschädigte einen Schaden am Kotflügel / Felge hinten links fest. Der Schaden beträgt circa 1.000 Euro. Der Verursacher touchierte vermutlich beim Einparken den Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

