Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weiterer Tankstellenüberfall und Sprengung bzw. versuchte Sprengung von Geldausgabeautomaten in Filderstadt aufgeklärt

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 07.05.2023/12.35 Uhr, 30.05.2023/11.48 Uhr, 27.10.2023/11.58 Uhr, und 23.01.2024/14.11 Uhr des Polizeipräsidiums Reutlingen

Filderstadt (ES):

Ein sich bereits wegen eines Raubüberfalls auf eine Tankstelle in Wolfschlugen im September 2023 in Untersuchungshaft befindlicher Beschuldigter ist dringend tatverdächtig, vor seiner Inhaftierung eine weitere Tankstelle überfallen und eine Sprengung sowie eine versuchte Sprengung von Geldausgabeautomaten begangen zu haben.

Wie bereits berichtet, war der damals 22-Jährige im Zuge einer am 22. Dezember 2023 in Sielmingen durchgeführten Personenkontrolle ins Visier der Polizei geraten. Bei der Kontrolle hatten die Beamten eine silberfarbene Schreckschusspistole aufgefunden und beschlagnahmt. Durch weitere Ermittlungen hatte sich der Verdacht erhärtet, dass es sich dabei um die Tatwaffe des Überfalls auf die Tankstelle in Wolfschlugen vom 20. September 2023 handeln und der 22-Jährige den Überall verübt haben könnte. Nachdem bei der Durchsuchung seiner Wohnung im Januar dieses Jahres weitere Beweismittel aufgefunden werden konnten, erging Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

Umfangreiche Ermittlungen ergaben mittlerweile den dringenden Tatverdacht, dass der Kosovare auch für einen Tankstellenüberfall in Plattenhardt am 26.10.2023 in Frage kommen dürfte. Außerdem werden ihm zwischenzeitlich die Sprengung eines Geldausgabeautomaten im Mai vergangenen Jahres in Sielmingen sowie eine versuchte Sprengung im selben Monat in Plattenhardt zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat zwischenzeitlich auch wegen dieser Taten beim zuständigen Ermittlungsrichter Haftbefehl beantragt, der erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. (ms)

