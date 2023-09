Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Geschäft für Heimtierbedarf +++

Oldenburg (ots)

In der letzten Nacht kam es zu einem Einbruch in ein Geschäft für Heimtierbedarf, gestohlen wurde ein Tresor.

Am frühen Morgen wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Geschäft für Heimtierbedarf in der Nadorster Straße informiert. Den ersten Ermittlungen zufolge begaben sich die Täter in der Zeit von Montagabend (21:30 Uhr) bis heute früh (08:00 Uhr) auf das Dach des Geschäftes.

Hierüber konnten die Einbrecher in den Handel einsteigen und einen mehrere hundert Kilo schweren Tresor entwenden. Hierzu nutzten die Täter einen Hubwagen, dennoch ist unklar wie der Tresor abtransportiert wurde.

Die Polizei ist daher auf der Suche nach Zeugen und bitte diese, sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 zu melden. (1216427)

