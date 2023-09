Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei ermittelt nach Autorennen +++

Oldenburg (ots)

Zu einem Autorennen am Innenstadtring kam es gestern Abend, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am gestrigen Abend erschienen mehrere Zeugen bei der Polizei und meldeten ein Autorennen. Den Schilderungen der Mitteiler zufolge seien diese gegen 21:50 Uhr mit ihrem Auto auf dem Theaterwall in Richtung Julius-Mosen-Platz unterwegs gewesen. Ungefähr in Höhe der Gartenstraße sei das Auto der Zeugen durch einen Mercedes und einen BMW überholt worden. Die beiden Fahrzeuge hätten hierzu verbotenerweise die Busspur genutzt und seien dann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter in Richtung Julius-Mosen-Platz gefahren.

Im Bereich der Einmündung des Theaterwalls / Ofener Straße hätten beide Autos an der roten Ampel anhalten müssen. Während der Mercedes noch scharf abbremsen konnte, sei der BMW ins Schlingern geraten und hätte sich gedreht.

Anschließend seien beide Autos weggefahren. Durch die Zeugen konnten die Fahrzeuge als silberner Mercedes mit OL - Kennzeichen sowie als blauer BMW beschrieben werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Durchführung eines nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zu den Fahrzeugen und zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 zu melden. (1209358)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell