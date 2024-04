Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bilanz zum bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben"; Einbruch in Büro; Fahrzeugaufbruch; Weiterer Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Bilanz des Polizeipräsidiums Reutlingen zum bundesweiten Aktionstag "sicher.mobil.leben" für mehr Verkehrssicherheit am 17. April 2024

Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags "sicher.mobil.leben" für mehr Verkehrssicherheit haben am Mittwoch (17.04.2024) dem diesjährigen Motto "Güterverkehr im Blick" entsprechend die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen ganz gezielt den gewerblichen Gütertransport unter die Lupe genommen. Die eingesetzten Spezialisten der Verkehrs- und Kriminalpolizei überprüften dabei zusammen mit Kräften der Bundespolizei, des Bundesamts für Logistik und Mobilität und mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks auf dem Festplatz in Nürtingen an der B 313 über 30 Fahrzeuge sowie ihre Lenker und deren Ausweisdokumente. Am Ende des Tages waren bei dreiviertel der kontrollierten Laster und Transporter diverse Verstöße zu bilanzieren. So mussten die Beamten neben Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeitvorschriften auch technische Mängel, unzureichende Ladungssicherungen oder Geschwindigkeitsüberschreitungen beanstanden. In neun Fällen waren die Verstöße so gravierend, dass den Fahrern die Weiterfahrt untersagt werden musste. Zudem behielten die Einsatzkräfte über 2.000 Euro an Sicherheitsleistungen ein.

Zusatzinformation:

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen wurden im vergangenen Jahr 1.149 Verkehrsunfälle mit Lkw-Beteiligung erfasst, darunter 187 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. Bei diesen verloren vier Menschen ihr Leben, 47 Personen wurden schwer und 209 Personen leicht verletzt. Keiner der Getöteten saß in einem Lkw. Von den Schwerverletzten waren 40 Personen, von den Leichtverletzten waren 164 Personen nicht in einem Lkw unterwegs. Annähernd 70 Prozent der Verkehrsunfälle wurden darüber hinaus von den Lkw-Lenkern verursacht. Die polizeiliche Verkehrsüberwachung des gewerblichen Güterverkehrs mit Blick auf die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften wie beispielsweise der Lenk- und Ruhezeiten, der Ladungssicherung oder des technischen Zustands der Fahrzeuge trägt somit wesentlich zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr bei. Die konsequente Verkehrsüberwachung und Verkehrsprävention zur Erhöhung der Sicherheit auf den Straßen werden daher auch weiterhin als Bestandteil der täglichen Arbeit des Polizeipräsidiums Reutlingen fortgesetzt. (mr)

Metzingen (RT): Einbruch in Büro

In ein Bürogebäude in der Nürtinger Straße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 08.45 Uhr, verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchwühlte diese und entwendete eine Kassette mit Bargeld. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (md)

Balingen (ZAK): Fahrzeug aufgebrochen

Ein Unbekannter hat sich am frühen Donnerstag in Weilstetten an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. Wohl gegen zwei Uhr brach der Täter an einem in der Straße Auf Blinken stehenden Pkw die Fahrertür auf und entwendete aus dem Innenraum ein Portemonnaie, in dem sich unter anderem Bargeld befand. Das Polizeirevier Balingen ermittelt. (mr)

Bisingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von über 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der B27 entstanden. Ein 22-Jähriger war gegen 6.50 Uhr mit seinem VW Golf auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Bisingen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bisingen-Steinhofen und Mitte verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser prallte in der Folge in die rechten Leitplanken und den linken Bordstein. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Sein Wagen musste mit einem Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die B27 bis etwa 8.30 Uhr nur einspurig befahrbar. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell