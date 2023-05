POL-DN: Schwerer Verkehrsunfall auf der L33

Kreuzau (ots) - Bei einem Brand in einem papierverarbeitenden Betrieb im Kreuzau wurden am Sonntagabend (14.05.2023) sechs Mitarbeiter glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Brand konnte gelöscht werden. Gegen 19:30 Uhr geriet eine Verarbeitungsmaschine aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch die Mitarbeiter an dieser Maschine gelöscht werden. Hierbei zogen ...

mehr