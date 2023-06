POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/ Grauer Skoda Octavia beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Nordring einen schwarzen Audi TT beschädigt. Zwischen 22.15 Uhr am Samstag (03.06.23) und 8 Uhr am Sonntag (04.06.23) stand das Auto an der Straße. Der Verursacher fuhr weiter. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

mehr