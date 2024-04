POL-RT: Trickdieb unterwegs; Verkehrsunfälle; Vor Kontrolle geflüchtet; Brände

Polizeipräsidium Reutlingen

Trickdieb unterwegs

Ein Senior ist am Mittwochmittag in der Reutlinger Kaiserstraße das Opfer eines dreisten Trickdiebs geworden. Der 79-Jährige befand sich gegen 13.15 Uhr in der Kaiserpassage, als er von dem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser bat den älteren Mann, ihm eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Als der Senior bereitwillig seinen Geldbeutel öffnete, griff der Täter selbst hinein und entnahm zunächst unbemerkt das Scheingeld. Später stellte der 79-Jährige den Diebstahl fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Dieb ist etwa 40 Jahre alt, zirka 170 cm groß und hat dunkle, kurze Haare. Zur Bekleidung liegen keine konkreten Erkenntnisse vor. (ms)

Pfullingen (RT): Unfall in der Stuhlsteige

Ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Stuhlsteige entstanden. Ein Lkw-Lenker war gegen 15.10 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der L 382 von Pfullingen herkommend in Richtung Genkingen unterwegs. Auf der schneebedeckten Fahrbahn blieb sein Fahrzeug stehen und kam nicht mehr weiter. Eine nachfolgende, 46 Jahre alte Lenkerin eines Peugeot fuhr daraufhin an dem stehenden Laster vorbei. Hierbei kam es zur Kollision mit der entgegenkommenden Mercedes-Benz E-Klasse eines 43-Jährigen. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Stuhlsteige kurfristig in beiden Richtungen voll gesperrt. Nachdem der liegengebliebene Lkw weggefahren und die beiden Pkw abgeschleppt waren, konnte die Stuhlsteige etwa eine Stunde später wieder in beide Richtungen befahren werden. (ms)

Eningen (RT): Gegen parkendes Auto gekracht

Eine möglicherweise medizinische Ursache dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall in der Sulzwiesenstraße geführt haben. Ein 70-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Nissan Qashqai auf der Sulzwiesenstraße in Richtung Lange-Äcker-Straße unterwegs, als er plötzlich das Bewusstsein verlor. Dabei geriet sein Wagen zu weit nach rechts, schrammte einen dort geparkten Audi und drehte sich um 180 Grad, bevor er entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen kam. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und nachfolgend vom Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine sechsjährige Mitfahrerin im Qashqai blieb unverletzt. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 12.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Vor Kontrolle geflüchtet und Widerstand geleistet

Gegen einen 33-Jährigen, der sich am frühen Donnerstagmorgen in der Esslinger Innenstadt mit seinem Wagen einer Verkehrskontrolle entziehen wollte, ermittelt das Polizeirevier Esslingen. Der Mann sollte gegen 0.20 Uhr mit seinem VW Passat in der Mühlberger Straße zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten werden. Zunächst reagierte er auch auf die Anhaltesignale und hielt hinter dem Streifenwagen an. Als die Beamten allerdings ausstiegen, wendete er unvermittelt sein Fahrzeug und bog in die Grabenstraße ab. Im weiteren Verlauf fuhr er ziellos durch Esslingen und Oberesslingen, ohne auf Anhaltesignale zu reagieren. Als er schließlich in die Sackgasse der Staufenbergstraße einbog und halten musste, stieg er aus seinem Passat aus und versuchte, zu Fuß zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß, gelang es einem der Polizeibeamten, den 33-Jährigen vorübergehend festzunehmen, wogegen er sich heftig zu Wehr setzte. Bis es letztendlich mit Hilfe eines zufällig hinzukommenden Anwohners gelang dem Mann Handschließen anzulegen. Dabei wurde der Polizeibeamte leicht verletzt, konnte aber nach einer ambulanten ärztlichen Behandlung seinen Dienst fortsetzen. Auch der 33-Jährige erlitt bei seiner Gegenwehr oberflächliche Verletzungen, die keiner ärztlichen Behandlung bedurften. Wie sich herausstellte, war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und sieht jetzt entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Wendlingen (ES): Baucontainer in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache ist am Mittwochabend in der Schützenstraße ein Baucontainer in Brand geraten. Die Rettungs- und Einsatzkräfte rückten gegen 19.20 Uhr nach Unterboihingen aus, nachdem eine Zeugin eine meterhohe Rauchwolke gemeldet hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Container, wodurch auch angrenzende Bäume in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Brand konnte von den Wehrleuten rasch gelöscht werden. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Den Schaden beziffert die Polizei mit schätzungsweise 20.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Brand in Abluftanlage

Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Mittwochmittag, kurz vor 13 Uhr, zu einer Firma in die Alte Landstraße nach Weilheim ausgerückt. Dort war in der Abluftanlage einer Maschine aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Ein Mitarbeiter wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Durch den Brand, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte, entstand an der Abluftanlage ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 15.000 Euro. (mr)

