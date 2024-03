Werdohl (ots) - Unbekannte drangen über das Wochenende in das Sekretariat und das Lehrerzimmer in der Grundschule Kleinhammer ein. Dazu brachen sie zwei Türen gewaltsam auf. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache in Werdohl unter 02392/9299-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis ...

