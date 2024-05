POL-OG: Baden-Baden, Balg - Einbruchsversuch, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Die mutmaßliche Unachtsamkeit eines Fahrradfahrers führte am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall in der Pfarrgasse. Der 41-Jährige fuhr gegen 12:45 Uhr mit seinem Pedelec gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto und stürzte in Folge dessen. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Aus diesem Grund wurde er durch den Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden am Rad ...

