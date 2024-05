POL-OG: Rastatt - Drei Leichtverletzte nach missachteter Vorfahrt

Offenburg (ots) - Bislang Unbekannte haben in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr, mehrere Säcke mit jeweils zirka 300 Flaschen Leergut von einem Firmengelände eines Getränkemarkts in der Kanalstraße entwendet. Der Diebstahlschaden des Leerguts beträgt dabei mehrere Hundert Euro. Bereits in der Vergangenheit kam es dort zu gleichgelagerten Diebstählen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang ...

