Nauheim (ots) - Die Büroräume einer Firma in der Konrad-Adenauer-Allee gerieten in der Zeit zwischen dem 13. Dezember und Donnerstag (21.12.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster zunächst Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die ungebetenen Besucher ließen eine Geldkassette samt Inhalt und eine Standuhr mitgehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim ...

