Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Roßdorf (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Spessartring hat das Kommissariat 21/22 die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 8 Uhr am Samstagmorgen (18.5.) und 12.30 Uhr am Dienstag (21.5.) verschafften sich die Kriminellen durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Inneren des Anwesens. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Scheibe eingeschlagen, um das Fenster zu öffnen. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Eindringlinge anschließend die Räumlichkeiten. Ob hierbei etwas entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

